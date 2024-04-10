زيندايا تتلقى تحذيرا من زيارة هذا المكان

ميرنا وليد - بيروت - كشفت النجمة العالمية زيندايا انه تم تحذيرها هي وتوم هولاند من عدم زيارة متحف اللوفر خلال وقت معين كي لا يتدافع الناس نحوها ويصبح هناك زحمة في المتحف.



وقالت زيندايا: "لقد كان الأمر ممتعاً في الواقع، لقد اعتدت نوعًا ما على حقيقة أن "أوه، أنا أيضًا إحدى هذه القطع الفنية التي ستلتقط صورة لها".

وكانت خطفت زندايا الأنظار بإطلالتها في فرنسا لحضور العرض الأول لفيلمها الجديد " Challengers".

وظهرت زيندايا بإطلالة ناعمة وأنيقة، إذ ارتدت فستان باللونين الأخضر والأبيض، على شكل معطف مطبّع بمربعات بنمط رقعة الشطرنج الشهيرة لدار "Louis Vuitton"، من مجموعة ربيع وصيف 2013.