ميرنا وليد - بيروت - ريان حركة اسم لمع في عالم التمثيل، استطاعت ان تكسب محبة الجمهور وبرعت في أدائها بالعديد من الأعمال التمثيلية، نذكر: "للموت، أولاد آدم، عرابة بيروت، دفعة بيروت، قارئة الفنجان و ع أمل" الذي يعرض في شهر رمضان الحالي.
موقع "الفن" أجرى مقابلة مع الممثلة ريان حركة في إفطار نظمه مؤسسا حفل جوائز الموريكس دور الدكتورين زاهي وفادي الحلو، وفي الوقت ذاته بمناسبة عيد الفصح ايضا، وتحدثنا معها عن مسلسل " ع أمل" والأصداء المميزة التي يتلقاها الى جانب الحديث عن مسلسلي "2024 وولاد بديعة".
كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- ريان حركة: "هكذا كانت كواليس ع أمل" وهذا ما قالته عن "2024" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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