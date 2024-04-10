باسكال مشعلاني تُفجع بوفاة شقيقها

ميرنا وليد - بيروت - فُجعت الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني بـ وفاة شقيقها إيلي بعد تعرضه لأزمة قلبية، وذلك عن عمر 60 عاماً.

ومن المقرر أن يُحتفل بـ الصلاة لراحة نفس الراحل في كنيسة مار جرجس عمارة شلهوب، غداً الخميس الساعة الرابعة.

أما التعازي فستكون ابتداء من الساعة 11 قبل الظهر و لغاية الساعة 6 مساء، وذلك في صالون كنيسة مار جرجس.

من موقع الخليج 365 نتقدم بـ أحر التعازي من الفنانة باسكال مشعلاني و عائلتها، راجين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

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