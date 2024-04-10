نادين نسيب نجيم: "كيف لقيتوا الحلقة الأخيرة من 2024؟

ميرنا وليد - بيروت - توجّهت الممثلة نادين نسيب نجيم بـ سؤال للجمهور حول رأيهم بالحلقة الأخيرة من مسلسل "2024"، اذ كتبت على حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي: "كيف لقيتوا الحلقة الاخيرة ؟ كتير بتوجع ما بحب بس افترقت عن بنتها".



وكانت شاركت نادين نسيب نجيم الجمهور مؤخرا مقطع فيديو لطيفاً نشرته عبر حسابها الخاص، ظهرت فيه وهي تحتضن إبنتها هيفن، في أجواء مليئة بالحب، لتقوم بعدها إبنتها بإعطائها قبلة على خدها. وإنهالت تعليقات المتابعين، الذين عبروا عن محبتهم لـ نادين، وأشاروا إلى لطافة إبنتها.