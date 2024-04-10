صورة لفريق "ِشراب التوت" من كان

ميرنا وليد - بيروت - يحقق مسلسل "شراب التوت" نجاحا لافتا ونسب مشاهدة عالية في تركيا والعالم العربي، فقد توجّه فريق عمله الى مدينة كان الفرنسية، وقد انتشرت صورة لهم من هناك نالت رواجا كبيرا على مواقع التواصل الإجتماعي نظرا لشعبيتهم الكبيرة.



على صعيد آخر كانت قد نفت بطلة "شراب التوت" النجمة التركية سيلا تورك أوغلو قيامها بـ عمليات تجميل، قائلة: "لم اقم بأي عملية تجميل ولو فعلتها لا شأن احد بذلك".

وبعدها تم تداول صورة لها من طفولتها أظهرتها بذات الملامح لكن بوزن أكبر.