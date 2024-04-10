شكرا لقرائتكم خبر عن تترات المسلسلات.. الغناء الشعبى تميمة الحظ ومطربون فى تجربتهم الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد موسم رمضان تقديم باقة متنوعة من التترات، واستطاعت أن تترك بصمتها لدى الجمهور، إلى جانب تحقيقها نسب مشاهدة عالية، وكانت المشاركة الأكبر لنجوم الغناء الشعبى فى تترات رمضان، حيث قدم حكمدار الأغنية الشعبية عبدالباسط حمودة تتر مسلسل «المعلم»، ونال إعجاب الجميع، وقدم المطرب أحمد شيبة تتر مسلسل «حق عرب»، وتألق رضا البحراوى فى تتر مسلسل محارب وحظيت الأغنية بإشادة كبيرة من الجمهور، وحققت نسب مشاهدة مرتفعة.

وشهدت دراما رمضان تجارب أولى لمطربين فى غناء التترات، إذ غنى المطرب حمزة نمرة تتر مسلسل «سر إلهى»، وقدمت المطربة نوال عبدالشافى صاحبة أغنية «مخصماك» أغنية تتر مسلسل فراولة بمشاركة فريق المدفعجية، وتعد المرة الأولى التى تغنى فيها نوال أغنية تتر لعمل درامى فى رمضان، بعد نجاحها مؤخرا فى تقديم عدد من الأغانى وكان آخرها تقديم أغنيتين فى فيلم «عادل مش عادل»، وأغنية مخصماك التى حققت نجاحا كبيرا، فيما غنت المطربة نوال الكويتية تتر مسلسل «صيد العقارب»، وهى المرة الأولى التى تؤدى أغنية فى مسلسل مصرى يعرض خلال شهر رمضان.



ونجح المطرب وائل الفشنى فى تقديم تتر مسلسل «الحشاشين»، كما تألق فى غناء تتر مسلسل «بيت الرفاعى»، وقدمت النجمة أصالة تتر مسلسل «مليحة»، بعنوان «أصحاب الأرض»، مصحوبة بالترويدة للفولكلور الفلسطينى، وكليب الأغنية من ألحان حسين نازك، وتوزيع أحمد ضياء، وهو العمل الذى أزعج الاحتلال وتضمن التتر رسائل دعم للقضية الفلسطينية.