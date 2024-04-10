شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج كريم السبكى: بذلت قصارى جهدى في فيلم شقو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج كريم السبكى في تصريح خاص لـ" الخليج 365 " على هامش الاحتفال بالعرض الأول لفيلمه " شقو " : قلبى كاد يقف في هذا اليوم لانى انتظر نتيجة تعبى وجهدى في هذا الفيلم، واتوقع خيرا من الله لأننى بذلت قصارى جهدى في هذا الفيلم والله لايضيع أجر من أحسن عملا".

كما أعرب المخرج كريم السبكى عن سعادته بكوكبة النجوم الذى تعاون معهم في الفيلم الذين ساعدوه بخبراتهم وموهبتهم الكبيرة فى مقدمتهم النجمة يسرا وباقى ابطال العمل .

هذا وكان طرح المنتج أحمد السبكى البوستر التشويقى لفيلم "شقو" بطولة النجم عمرو يوسف الذى يتصدر أول بوستر للفيلم، كما طرح أيضًا بوستر للفنان محمد ممدوح "تايسون".

يشار إلى أن فيلم "شقو" مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ تشاك هوجان، وتدور أحداث فيلم "شقو" فى إطار أكشن تشويقي رومانسى كوميدى عن مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالاً إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى داخل الفيلم.

"شقو" بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، يسرا، ودينا الشربيني، وأمينة خليل، وعباس أبو الحسن، إضافة إلى بعض الفنانين الذين سيظهرون كضيوف شرف، والعمل من إخراج كريم السبكي، وتأليف وسام صبري.