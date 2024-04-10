“خلع ملابسه لزيادة شهرته”.. فنان سوري يشنّ هجوماً قوياً على محمد رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شنّ الفنان السوري مجد القاسم هجوماً قاسياً على الفنان محمد رمضان، منتقداً كلمات الأغاني التي يقدّمها، والتي تحمل الكثير من المعاني السيئة.

وقال القاسم خلال استضافته في برنامج “خط أحمر”: “أنا ضدّ كلمات أغاني المهرجانات، ولم أعترض على لون الموسيقى الجديدة، ولا بد من بذل مجهود كبير لتصحيح مسار الأغنية”.

وانتقد مجد القاسم أغاني محمد رمضان، واصفاً كلماتها بالمسيئة، بالقول: “جيل هاتي بوسة يا بت وأديك في الجركن تركن شوهوا الطرب الأصيل”. وأضاف: “السوشيال ميديا ساهمت في انتشار أغاني المهرجانات، وأحدثت زلزالاً وشرخاً في المجتمع، ولا علاقة لذلك بالتطور، وأنا لست ضد الموسيقى، بل ضد الكلمة”.

كما علّق القاسم على مبالغة الفنان المصري في خلع ملابسه خلال حفلاته قائلاً: “محمد رمضان فنان كبير ولا يحتاج الى خلع ملابسه لزيادة شهرته، وقد نحت في الصخر حتى يظهر، وهو فنان مُقنع وله كاريزما لكنه مؤدٍ وليس مطرباً”.

وتحدث مجد القاسم خلال اللقاء أيضاً عن النجومية، مشدداً على أنه ليس متكبّراً ولا مغروراً، وشهرته ونجوميته لم تؤثرا في شخصيته، بل زادتاه تواضعاً وإنسانيةً فتعلّق الجمهور به. وأضاف: “كنت مهووساً بالفن لأنه حلم الطفولة، ولكن بعض أفراد عائلتي اعترضوا على دخولي الفن، بسبب عادات المجتمع الريفي وقلة الوعي لديهم، وكانوا يعتقدون بأن الغجر هم مَن يغنّون والغناء عيب، ولكنني تحدّيت كل هذه الظروف الصعبة وجئت إلى مصر في بداياتي ولم يكن لدي سوى 100 دولار فقط واكتشفت أنها مزوّرة، فضلاً عن ضياع حقيبتي في المطار، مما زادني إصرارا على النجاح”.