بعد تسريب قائمة أغاني ألبومها الجديد.. بيلي إيليش تهاجم مجلة “رولينغ ستون”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: هاجمت النجمة بيلي إيليش (22 عاماً) مجلة “رولينغ ستون” بعد تسريبها قائمة أغاني ألبومها الجديد قبل إصداره الشهر المقبل خلافاً لرغبتها.

وفي التفاصيل، أعلنت النجمة الأميركية يوم أمس الاثنين أنّ ألبومها الثالث “Hit Me Hard And Soft”، سيصدر عالمياً في 17 أيّار (مايو)، وشاركت هذه الأخبار السعيدة في منشور نشرته على حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي منشورها أعربت النجمة عن توترها وحماسها في الوقت نفسه إزاء هذا الألبوم، موضحة أنّها وشريكها الموسيقي والمنتج وشقيقها فينياس “لن يصدرا أي أغان فردية” قبل تاريخ إطلاق الألبوم، لأنّها “تريد أن يسمعه المعجبون بالكامل للمرّة الأولى في ذلك اليوم”.

إلّا أنّ فرحتها لم تكتمل، إذ لم تحترم مجلة “رولينغ ستون” رغبتها في إبقاء الأمور طي الكتمان حتى 17 أيّار (مايو)، حيث قامت المجلة بتسريب قائمة أغاني الألبوم الخاص بإيليش في مقال لها.

وقد أغضب هذا الأمر النجمة الشابة التي عبّرت عن ذلك من خلال “ستوري” نشرتها في حسابها على “إنستغرام” قالت فيها: “تباً لكِ رولينغ ستون”.

ومنذ ذلك الحين، عادت بيلي وحذفت “الستوري” فيما قامت “رولينغ ستون” بدورها بتحديث مقالها لتحذف قائمة الأغاني، على الرغم من أنّ لقطات الشاشة للمقال الأصلي قد انتشرت بالفعل على مواقع التواصل الاجتماعي.