براد بيت يصف أنجلينا جولي بالمنافقة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وصف براد بيت زوجته السابقة أنجلينا جولي بالمنافقة، لادعائها أنّه يريد استخدام اتفاقية عدم الإفصاح في صفقة كرمهما الفرنسي “للسيطرة” عليها، على الرغم من أنّها “أسكتت” موظفيها باستمرار من خلال عقود مماثلة.

وجاء تعليق بيت بعدما زعمت الممثلة أنّها انسحبت من بيع حصتها من كرم ميرافال إلى بيت، بسبب بند اعتيادي أدرجه في العقد، مدّعية أنّها كانت محاولة “غير معقولة” من شريكها السابق “للسيطرة عليها” بعد انفصالهما.

واتهم بيت جولي بالنفاق، بعدما زعمت أنّه أدرج اتفاق عدم الإفصاح في عقد بيع مصنع النبيذ الفرنسي الخاص بهما لهذا السبب، مشيراً إلى أنّها سبق وأن استخدمت هذا البند في عقود مماثلة أبرمتها مع موظفيها.

وينص الشرط أو البند على أنّه لا يمكن لأي طرف من الاتفاق أن يقول أي شيء سلبي عن الشركة أو منتجاتها أو خدماتها أو مديريها التنفيذيين، في أي شكل من الأشكال.

في المقابل، ادّعى محامو بيت في الدعوى الأخيرة المرفوعة أمام المحكمة العليا في لوس أنجلوس، أنّ اعتراض جولي على اتفاقية عدم الإفصاح كان محاولة “لتبرير” خيانتها للممثل، بعدما باعت حصتها البالغة قيمتها 64 مليون دولار للملياردير الروسي يوري شيفلر في عام 2021.