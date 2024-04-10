عمرو يوسف ودينا الشربيني ويسرا.. 30 صورة للنجوم في العرض الخاص لفيلم "شقو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس

تصوير / محمود عبد الناصر

حضر أبطال ونجوم فيلم "شقو" العرض الخاص المقام في إحدى السينمات داخل مول شهير فى منطقة السادس من أكتوبر.

واحتفلت الفنانة دينا الشربيني والفنانة أمينة خليل بالتقاط الصور التذكارية مع الفنانة الكبيرة يسرا، من داخل قاعة عرض فيلم "شقو" في السينما.

وظهر جميع أفراد فريق العمل لفيلم "شقو" في العرض الخاص وعلى رأسهم الفنان عمرو يوسف، محمد ممدوح، والفنانة دينا الشربيني، الفنانة أمينة خليل، الفنانة يسرا.

فيلم "شقو" من بطولة عمرو يوسف ودينا الشربيني، محمد ممدوح، أمينة خليل، عباس أبو الحسن، يسرا، وغيرهم من النجوم، العمل من تأليف وسام صبري وإخراج كريم السبكي.

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