تعرف على إيراد "فاصل من اللحظات اللذيذة" في يومه الأول بدور العرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي أمس الثلاثاء 9 أبريل 2024، الموافق وقفة عيد الفطر المبارك، فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر في موسم عيد الفطر.

وحقق الفيلم في يومه الأول بالسينمات، إيرادات بلغ 617 ألفا و472 جنيها، وجاء في المركز الثاني بقائمة الأفلام التي تتنافس في شباك التذاكر بموسم العيد.

فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة تأليف شريف نجيب وجورج عزمي، إخراج أحمد الجندي، بطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، والطفل جان رامز.

جدير بالذكر أن موسم عيد الفطر يشهد منافسة 3 أفلام، هي: فاصل من اللحظات اللذيذة، شقو، عالماشي.