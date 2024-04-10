إيرادات وقفة عيد الفطر.. "شقو" الأول و"فاصل من اللحظات اللذيذة" بالمركز الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يشهد موسم عيد الفطر السينمائي منافسة بين 3 أفلام، استقبلتها دور العرض السينمائي يوم الوقفة الموافق 9 أبريل 2024، وهي: شقو، فاصل من اللحظات اللذيذة، وعالماشي، وحققت الأفلام الثلاثة مجتمعة إيرادا بلغ مليونا و939 ألفا و992 جنيها، موزعة على النحو التالي..

شقو

تصدر قائمة إيرادات شباك التذاكر فيلم شقو، وجاء في المركز الأول، محققا مليونا و188 ألفا و399 جنيها.

فيلم "شقو" من بطولة عمرو يوسف ودينا الشربيني، محمد ممدوح، أمينة خليل، يسرا، عباس أبو الحسن، وليد فواز، تأليف وسام صبري وإخراج كريم السبكي.

فاصل من اللحظات اللذيذة

أما المركز الثاني فكان من نصيب فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" وحقق 617 ألفا و472 جنيها.

فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة تأليف شريف نجيب وجورج عزمي، إخراج أحمد الجندي، بطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، والطفل جان رامز.

عالماشي

وكان المركز الثالث من نصيب فيلم "عالماشي" بعد تحقيقه 134 ألفا و121 جنيها.

فيلم عالماشي بطولة علي ربيع، كريم عفيفي، آية سماحة، صلاح عبدالله، انتصار، عبدالله مشرف وعدد من نجوم الكوميديا، من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي (كيمز) وهدير الشريف وإخراج محمد الخبيري وإنتاج TMP للمنتج يوسف الطاهر.