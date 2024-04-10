نجوم الفن يشاركون في احتفالية الرئيس السيسي بعيد الفطر مع أسر الشهداء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شهدت العاصمة الإدارية الجديدة صباح اليوم الأربعاء 10 أبريل، أول أيام عيد الفطر المبارك، احتفالية كبرى بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ليهنئ أسر وأبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة بحلول العيد.

وضمت الاحتفالية أكثر من فقرة فنية، ومشاركة نجوم الفن، بعضهم حضر الحفل، والبعض الآخر شارك في فيديو تناول ذكرياتهم مع العيد.

وشاركت النجمة صفاء أبو السعود وقدمت واحدة من أشهر أغاني العيد "أهلا بالعيد" في استعراض شارك فيه مجموعة من الأطفال، وعلق الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد انتهاء الأغنية قائلا "متشكر متشكر جدا، حاجة جميلة جدا ويوم جميل جدا.. وكل عام وحضرتك بخير"، وردت صفاء "كل سنة وأنت طيب بصحة وعافية وسعادة، أنت وكل مصر وكل الموجودين معانا، سعيدة جدا لأول مرة أكون في العيد معاكم، وأول مرة النهاردة أقدم أغنية أهلا بالعيد على المسرح علشان الاحتفالية، بشكر كل الموجودين ويارب يكونوا انبسطوا".

وعرضت الاحتفالية فيديو شارك فيه نجوم الفن في مصر، وكشفوا عن ذكريات الطفولة مع عيد الفطر، وجاءت كلماتهم على النحو التالي..

أحمد حلمي

قال الفنان أحمد حلمي "العيد.. أحلى حاجة في العيد اللبس الجديد، ولا المراجيح اللي على شكل مركب دي، وكنا زي أي بيت مصري بنعمل الكحك في البيت الصاجات السودة الكبيرة والمدورة بأشكالها وألوانها والبيتي فور والبسكويت".

وتابع "إننا نعمل الكحك في البيت كان طقس بيجمع العيلة والعيال الصغيرة ونساعد أهالينا، نقعد ننقش، كنا بنعمل كحك لغاية أخر وقت"، متذكرا أيضا العيدية: "تقف بقى في الطابور وتخم وتلف وترجع للطابور تاني عشان تاخدها مرتين".

أحمد أمين

وقال الفنان أحمد أمين "كان لازم أي حاجة جديدة بيجاما بقى كوفية، طبعا أنا مستوايا مش عايز أقولكم في لعب الكورة، ماليش في اللعب خالص وثانيا البيجاما جديدة، وأحلى كحكة هي اللي كنا بنسرقها وهي لسه طالعة من الفرن متفهمش جميلة ليه ولو طلعت محشية يبقى بيجاما جديدة وكحكة محشية عايز إيه تاني".

وتابعت "صف بيجامات جديدة واقفة في الطابور، والفلوس بنكنوت إيه، وعمو يقول دي هتدبح العصفورة، ليه الرعب ده يا عمو ما تقولي كل سنة وانت طيب وخلاص".

منى زكي

وحكت الفنانة منى زكي عن ذكرياتها مع العيد "لبس جديد ده كان لازم حاجة أساسية، كنت بنبهر لما بشوف عيال بتلف بالمرجيحة لفة كاملة، وستات العيلة والعمارة متجمعين قاعدين بيعجنوا وبينقشوا الكحك والصواني رايحة جاية، كانت جدتي بتعمل كحك في البيت وكان بيبقى أحلى كحك من ساعتها مدقتش كحك أحلى من كحكها".

منة شلبي

وقالت الفنانة منة شلبي "ببقى محضرة جزمتي جنب السرير، وبننقش الكحك وأول واحدة بتاكلها وهي سخنة فظيعة".

ياسر جلال

وتذكر الفنان ياسر جلال طفولته في العيد: "بنبقى نايمين نحلم لما نصحى ونلبس الهدوم دي، والعيدية كانت أمي الله يرحمها بتبقى عايزانا نحوش واحنا مكناش نعرف نحوش، يمكن رامز اللي خد منها الحكاية دي".

وأضاف "أول يوم العيد في الغدا يحبوا يغيروا وياكلوا فسيخ ورنجة وبصل أخضر، أنا بقى من الناس دي".

دينا الشربيني

وقالت الفنانة دينا الشربيني "اللبس بيبقى نايم في السرير وأفضل بصاله عشان أول ما أصحى ألبسه، وفاكرة شكل الصواني وكلنا قاعدين بننقش الكحك".

أكرم حسني

وعن ملابس العيد، قال الفنان أكرم حسني "بيبقى فيه أنتكة كده زيادة عن اللزوم، معروف ده لبس عيد، وعن تأجير الدراجات: "دايما عمرك ما سلمت العجلة في الميعاد بتاعها".

صابرين

وقالت الفنانة صابرين إن والدتها كانت تأخذ منها العيدية، وتردد "أصل إحنا بنردها".

إسعاد يونس

وحكت الفنانة إسعاد يونس، عن ذكرياتها مع تأجير الدراجات: "تقف في الطابور ساعة عشان تأجرها ربع ساعة"، مضيفة "ونسرق كام كحكة من على الصينية، وأنا اللي بنقرش الكحك، والعيدية بحوشها واحطها جوة الكراريس عشان تفضل جديدة".

صفاء أبو السعود

وأعربت الفنانة صفاء أبو السعود عن سعادتها بأن أغنيتها "أهلا بالعيد" مرتبطة مع احتفالات الجمهور، موضحة "ببقى فرحانة وشيء يشرفني إن كل بيت بيبقى فرحان بأغنية أهلا بالعيد، وأتمنى تفضل في قلبكم دايما وتبقوا دايما مستنيينها".

محمد رمضان

وظهر الفنان محمد رمضان في الفيلم، قائلا "وإحنا بنحتفل بالعيد النهاردة مش عايزين ننسى اللي احنا بسببهم بنعيد ومبسوطين ومتجمعين، اللي ضحوا بروحهم فدانا وفداء أرضنا.. كل سنة وانتوا في الجنة ونعيمها".

وأكد كل النجوم أن مصر ستظل تتذكر كل أسماء أولادها الشهداء، وتابعوا "أولادهم أولادنا وأمانة في رقبتنا"، ووجهوا رسالة تهنئة لأسرهم "كل سنة وأنتم طيبين".

كما شارك الفنان أحمد سعد في الاحتفالية وقدم أغنية جديدة بعنوان "العيد أهو جه"، كما غنى أغنية اليوم الحلو ده.