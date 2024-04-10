بعد طرح الإعلان التشويقي الثاني.. تعرف على قصة "ولاد رزق 3- القاضية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أطلقت شركة RAW Entertainment، الشركة المنتجة لفيلم "ولاد رزق ٣: القاضية" الإعلان التشويقي الثاني للفيلم على كل مواقع التواصل الاجتماعي وفي جميع دور العرض.

وتبدأ قصة الجزء الثالث بعد مرور أعوام وانفصال الأخوة في طرقهم الحياتية المختلفة. لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، مما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم، في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

وأكد المنتج موسى عيسى في بيان صحفي أن ولاد رزق ٣ - القاضية هو الفيلم الأضخم لهذه السلسلة، ووعد الجمهور بتجربة سينمائية لم تُقدم في الوطن العربي من قبل، وأعلن موعد طرح الفيلم، إذ من المقرر أن يشاهده الجمهور في صيف ٢٠٢٤

ولاد رزق 3- القاضية، بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، أحمد عز، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، ومن إخراج طارق العريان، وتأليف صلاح الجهيني، وإنتاج شركة RAW Entertainment بالتعاون مع Synergy Films،Film Square و G creations، وتوزيع خارجي من Orient Films و Sela Studios بالإضافة إلى دعم من الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية وموسم الرياض.