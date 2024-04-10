باسكال مشعلاني ناعية شقيقها: بكرت كتير وهتترك فراغ بقلبي يا حبيبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نعت الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني، شقيقها إيلي الذي غادر عالمنا يوم الاثنين الماضي 8 أبريل 2024، بعد مروره بأزمة صحية.

ونشرت باسكال صورة تجمعها بشقيقها على موقع انستجرام، وعلقت "الله يرحمك يا خيي يا حنون يا رفيق الدرب راح اشتقلك كتير كتير، وبحبك قد الدني، مين بعد بدو يدقلي كل يوم الصبح.. ويضحكني".

وتابعت "راح تترك فراغ كتير بقلبي يا حبيبي، كنت دايما تقلي بدي أسمع أغانيكي أول واحد أعطيكي رأيي، قد ما كنت تعشق الموسيقى والفرح والضحك، الموت علينا حق بس بكرت كتير. المسيح قام.. حتى نرجع نلتقي".

وحددت أسرة باسكال، موعد ومكان إقامة صلاة الجنازة على جثمان شقيقها الراحل إيلي بشارة.

وأعلنت الأسرة، عن إقامة صلاة الجنازة، في كنيسة مار جرجس بلبنان، في الرابعة عصر الخميس الموافق 11 أبريل، على أن يتم الدفن في مقابر العائلة التابعة للكنيسة.

ومن المقرر، أن تتقبل العائلة التعازي، قبل وبعد إقامة صلاة الجنازة، وذلك من الحادية عشرة صباحا، وحتى السادسة مساء، وبنفس المواعيد، يقام العزاء، يوم الجمعة 12 أبريل، في صالون كنيسة مار جرجس.