شباب أسفل منزل فريدة سيف النصر: "بنحبك يا سترة وبالراحة على السقا في الجزء التاني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

فوجئت الفنانة فريدة سيف النصر، بتواجد مجموعة من الشباب، تحت شرفة منزلها، في ساعة متأخرة مساء أمس الثلاثاء، عقب عرض الحلقة الثلاثين من مسلسل "العتاولة"، الذي شاركت في بطولته.

الفنانة فريدة سيف النصر، نشرت عبر صفحتها في موقع فيسبوك، مقطع فيديو للشباب، وكتبت: "لما يعرفوا بيت سترة العترة، وتفتكر وانت طالع تقول بلاش دوشة انها خناقة هتصورها وتبعتها النقطة تلحقنا وعايزه أنام، تلاقيهم شباب قمرات ولادنا يعني بيقولوا بنحبك يا سترة.. أعمل إيه بقى ربنا يحميهم أصغر من ابني بكتير..الله أكبر شكرا يا مولاي يا ربي يا كريم يا ودود" .

ودخلت الفنانة في حوار مع الشباب، الذين حرصوا على التقاط الصور معها، بعد شكرها لهم، وقالت: "انتم عارفين، إني أكبر من أمهاتكم"، وناداها أحدهم بلقبها في المسلسل "أم الرجالة".

وقال أحد الشباب، موجها حديثه إلى فريدة "إن شاء الله في الجزء التاني، خفي شوية على أحمد السقا"، لترد عليه "إن شاء الله".

فريدة سيف النصر، ردت على سؤال آخر عن "سبائك الذهب"، وقالت: "خلاص أحمد السقا، أخذ الذهب، تصبحوا على خير".

يذكر أن الفنانة فريدة سيف النصر قدمت شخصية "سترة العترة"، وغابت عن الظهور في أخر حلقات "العتاولة".

مسلسل العتاولة، بطولة أحمد السقا، وطارق لطفي، باسم سمرة، صلاح عبدالله، زينة، مي كساب، أحمد كشك، هدى الإتربي، ميمي جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى أبو سريع، مريم الجندي، مؤمن نور، محمد التاجي.

المسلسل من تأليف هشام هلال، ومن إخراج أحمد خالد موسى، وتكون من 30 حلقة، وعرض طوال شهر رمضان على شاشة قناة MBC مصر، ومنصة شاهد.