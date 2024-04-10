"العتاولة" أفضل مسلسل في استفتاء الخليج 365 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يتنافس عدد من الأعمال على لقب أفضل مسلسل في استفتاء الخليج 365 لموسم دراما رمضان 2024.

المنافسة ضمت المسلسلات التي عرضت خلال موسم دراما رمضان 2024، أبرزها: (الحشاشين، العتاولة، بيت الرفاعي، بدون سابق إنذار، صيد العقارب، كامل العدد، أعلى نسبة مشاهدة، مسار إجباري، المداح ٤) وغيرها.

وحتى كتابة هذه السطور، تفوق مسلسل "العتاولة" على منافسيه بنسبة 32%، وفي المركز الثاني يأتي مسلسل "الحشاشين" بنسبة 20%، وفي المركز الثالث يأتي مسلسل "المداح ٤- أسطورة العودة" بنسبة 11%.

ونحن نحرص على استطلاع أراء قرائنا، من خلال استفتاء الخليج 365، حيث يمكنك التصويت للمسلسل والبرنامج الأفضل، كذلك الاختيار بين نجوم وصناع هذا الموسم الدرامي؛ من خلال أسئلة يشملها الاستفتاء.

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