شكرا لقرائتكم خبر عن مريم الخشت عن مشاركتها فى مسلسل بدون سابق إنذار: مبسوطة جدا بردود الأفعال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة مريم الخشت عن سعادتها بردود الأفعال الإيجابية والطيبة حول مسلسل "بدون سابق إنذار" مع النجم آسر ياسين، الذي عرض خلال موسم دراما رمضان 2024.

ونشرت مريم، عبر حسابها على إنستجرام، أول مشاهدها في المسلسل، صحبته بتعليق: "أول مشهد أصوره في مسلسل بدون سابق إنذار، واللي اتولدت فيه شخصية مها، مبسوطة جدا بردود الأفعال شكرا من قلبي".



مسلسل بدون سابق إنذار بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، إسلام حافظ، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر، حنان سليمان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة وسيناريو وحوار كلاً من عمار صبرى وسمر طاهر وكريم الدليل، وإخراج هانى خليفة وإنتاج شركة blue bee للمنتج محمد مشيش.