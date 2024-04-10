إبتسام تسكت تُهدي جمهورها كليب “أيوا أنا حبيتك” بمناسبة عيد الفطر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد ترقب وإنتظار بين متابعيها على مواقع التواصل الإجتماعي، صدرت أحدث أغنيات النجمة المغربية ابتسام تسكت بعنوان “أيوا أنا حبيتك” مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز” حصرياً على موقع يوتيوب ومنصة ساوند كلاود.

جاءت أغنية “أيوا أنا حبيتك” باللهجة المصرية وبقالب غنائي رومانسي، وتناولت موضوع الحب ونظرة المرأة للحبيب بأسلوب شعري شرح الحالة بطريقة وصفية مختلفة.

إبتسام صورت أغنية “أيوا أنا حبيتك” على طريقة الفيديو كليب في لبنان تحت إدراة المخرج اللبناني فادي حداد، حيث ظهرت بإطلالة جديدة ومختلفة عن كليباتها السابقة.

أغنية “أيوا أنا حبيتك” هدية من ابتسام تسكت لجمهورها بمناسبة عيد الفطر، وأعربت عن سعادتها بطرح الأغنية التي وصفتها بالقريبة من قلبها حيث أدتها بإحساس، متمنيةً أن تنال إعجاب الجمهور.

أغنية “أيوا أنا حبيتك” من كلمات ابراهيم شتا والحان معز علي وتوزيع محمد عمار وانتاج لايف ستايلز ستوديوز.