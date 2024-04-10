وليد سعد يطرح أغنيته الجديدة "اللي فارق فارق".. فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

طرح الملحن وليد سعد أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "اللي فارق فارق" على موقع يوتيوب، وهي من كلمات أمير شيكو وألحان أحمد نصري وتوزيع مهيب سليط، والأغنية تعيده إلى الساحة الغنائية بعد غياب أكثر من 17 عام منذ تقديم أغنيته الشهيرة "كل ذنبي" التي حققت نجاح كبير وقت طرحها عام 2007، وكانت نقلة مهمة في مشواره الغنائي.

وتقول كلمات الأغنية: كان فين الحب وعين بتبكي من الليالي، كان فين الحب وصوتي منبوح من الحكاوي، أنا كنت بحارب كل ليلة ماشوفته حالي، وأنا قلبي الساذج كان فاكر نفسه إنه غالي.

وقال وليد سعد، في تصريحات صحفية: "بذلنا مجهودًا كبيرًا مع فريق عمل الأغنية، ونتمنى أن يكلل الله مجهودنا بالنجاح"، مبديا سعادته بالتعاون مع روتانا في أول أغانيه التي يعتبرها مرحلة جديدة في مسيرته الغنائية، موجها الشكر لسعيد إمام على دعمه له خلال تلك الفترة.

من ناحية أخرى يستعد وليد سعد لتحضير ألبوم غنائى يتعاون فيه مع روتانا ويشمل عدد من الأغانى مع كبار الشعراء والموزعين والملحنين .

الملحن وليد سعد ألحانه تركت بصمة كبيرة، وتعاون في مشواره الغنائى مع أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي من أجيال مختلفة بدءاً من ورده وعمرو دياب وتامر حسني وحماقي والجسمي وأصالة وراغب علامة وفضل شاكر وامال ماهر ولطيفة وصابر الرباعي وحكيم وهشام عباس وحماده هلال وايهاب توفيق ونوال الزغبى وسميرة سعيد وغيرهم بكثير من كبار المطربين.

وكانت آخر أغاني النجم وليد سعد دويتو جمعه بالنجمة جنات تتر مسلسل بخط الإيد.