شكرا لقرائتكم خبر عن سامى الشيخ وإسلام جمال وميرنا وعبد الوهاب علامات مضيئة فى مسلسل الحشاشين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كل عام تفرز الدراما المصرية نجوماً يتألقون على الساحة الفنية بشكل مميز، وينالون إشادات كبيرة من جمهور السوشيال ميديا والنقاد، والأمر لا يتعلق بكثرة الأعمال إنما يعتمد الأمر على التركيز وبذل المجهود والموهبة التي يتحلون بها، ومن ضمن تلك المواهب التي تألقت في دراما رمضان 2024 وتحديدا في مسلسل "الحشاشين" بطولة النجم الكبير كريم عبد العزيز، هم الفنانون سامى الشيخ وإسلام جمال وميرنا نور الدين وعمر الشناوى، وأحمد عبد الوهاب.

شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل الحشاشين ختام الحلقة بصوت الكاتب عبد الرحيم كمال، حيث قال في نهاية الحلقة: "إن حسن الصباح مات بدون جرح واحد، عام 518 هجريا – 1124 ميلاديا وعاش فكره لـ 900 سنة بعد وفاته، وعاشت قلعة ألموت 122 عاما، قبل أن يدمرها المغول عام 1256".



الحشاشين

وكانت الحلقة شهدت فرض برزك أميد الحصار على حسن الصباح، حيث حبسه في غرفته بحجة أن مقامه بات عاليا للغاية، ولا يصح له الخروج للحشاشين فى الخارج.

وهو ما اضطر حسن الصباح لتصديقه خاصة مع المعاناة التى بدت ظاهرة عليه مع كبره فى السن والضعف الواضح عليه إلى حد رفض برزك أميد أمر ابن الصباح بإحضار حشد منهم ليخطب فيهم.

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.