شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تألقها فى رمضان.. جيهان الشماشرجى تنشر صورة لها وهى طفلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد تألقها في مسلسلى جودر وكامل العدد، اللذان تم إذاعتهما خلال شهر رمضان ، نشرت الفنانة جيهان الشماشرجي، صورة لها وهي طفلة، عبر حسابها الرسمي على موقع "انستجرام"، تلك الصورة التي لاقت تفاعل كبير من جانب المعجبين.

وفى وقت سابق علقت النجمة الصاعدة جيهان الشماشرجي على مشهد خطوبتها من النجم صدقي صخر، ضمن أحداث مسلسل "كامل العدد +1" الذي يعرض حاليا ضمن سباق موسم رمضان الدرامي 2024، حيث نشرت جيهان، عبر حسابها على إنستجرام، مشهدا من حفل الخطوبة، قائلة: "منتظرينكوا في قاعة اللؤلؤة بعد العيد".

فيما نشر الفنان صدقي صخر صورا أيضا من حفل الخطوبة ضمن أحداث المسلسل، عبر حسابه على إنستجرام، قائلا: "الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات".