شكرا لقرائتكم خبر عن نيقولا معوض عن دوره فى الحشاشين: سعيد لتناول المسلسل "نواة" عمر الخيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان اللبناني نيقولا معوض، عن سعادته بأداء شخصية عمر الخيام، ضمن أحداث المسلسل التاريخي الضخم الحشاشين، الذى عرض مؤخرا ضمن موسم دراما رمضان 2024،

وقال معوض، عبر حسابه على انستجرام: "لمّا قريت دور عُمَر الخيّام خفت بَسّ في نفس الوقت تحمّست، خفت لإنّ عُمَر الخيّام عظيم، عظيم بالنسبة لنا، عظيم في اللي عمله، بَسّ تحمّست لإنّو ما كنش كده بالنسبة لنفسه.. تحمّست لإنّ المسلسل ما تناوِلش عُمَر الخيّام من برّا زي ما احنا بنشوفه، تناوِل عُمَر الخيّام بالنسبة لنفسه، تحمّست لإن المسلسل ما اتناوِلش القشرة، اتناوِل نواة عمر الخيّام، صراعاته، تقلّباته، حيرته وتَوَهانه".

وأضاف معوض: "كان سهل قوي تمجيد وتبجيل عُمَر الخيّام، بَسّ كان هيبقى شخصيّة "كليشيه" متشافة من برّا ملهاش أي بُعد.. زيها زي للأسف معظم الشخصيات التاريخية اللي احنا بنتناولها في أعمالنا، معظم الأوقات بنصوّر الناس المهمة حسب نظرتنا ليهم مش نظرتهم لنفسهم ولا واقعهم.. ما من عظيم عظيم في عين نفسه".

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

