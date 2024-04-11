فن ومشاهير

إلهام شاهين بعد مشاركتها فى احتفالية عيد الفطر: شكرا للرئيس السيسى

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القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة الكبيرة إلهام شاهين، عن سعادتها بالمشاركة في احتفالية عيد الفطر مع أسر وأبناء الشهداء بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أن الاحتفالية كانت مليئة بالمشاعر الإنسانية السامية، مقدمة الشكر للرئيس السيسي لاهتمامه بأسر الشهداء وبأطفال غزة المصابين وبأطفالنا من ذوي القدرات الخاصة.

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ونشرت إلهام، صور لها خلال الاحتفالية برفقة الفنانين لبلبة ونشوى مصطفى وأمير شاهين وبعض الأطفال عبر حسابها على انستجرام، صحبتها بتعليق: ""احتفالية عيد الفطر بالعاصمة الإدارية مليئة بالمشاعر الإنسانية السامية، شكرا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمام سيادتك بأسر الشهداء وبأطفال غزة المصابين وبأطفالنا من ذوى القدرات الخاصة".

 

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وتابعت: "تأثرنا جميعا بالمشاعر الإنسانية التي جمعت كل أطياف الشعب لنقول لهم نحن معكم ونشعر بكم ونتمنى لو نستطيع نخفف عنكم، وأسعدني جدا أن أرى البسمة والبهجة على وجوه الأطفال فرحا بالعيد، يارب يسعد كل أطفال العالم ويحمى جيشنا وشرطتنا المصرية، ويرحم الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم للحفاظ على وطننا الغالي".

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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