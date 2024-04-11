أميرة العايدي عن التعاون مع علي ربيع في فيلم "ع الماشي": يهتم بعمله

ياسر رشاد - القاهرة - قالت الفنانة أميرة العايدي، إن تحضيرات فيلم ع الماشي كانت رائعة وكوميدية ولم تشعر بوقت التصوير، لافتة إلى انها تحب الفنان علي ربيع لإنه انسان يهتم بعمله وبمن حوله.

وأضافت، أنها تلعب شخصية واحدة من أفراد العائلة الذين يدخلون في الصراع مع علي ربيع لذا تتمنى أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور.

إيرادات فيلم ع الماشي

حقق فيلم ع الماشي، في أول أيام عرضه إيرادات بلغت 134،121 جنيه، ما جعله في المركز الثالث ضمن الأعمال المشاركة في موسم عيد الفطر المبارك.

أبطال فيلم ع الماشي



فيلم ع الماشي، بطولة الفنان علي ربيع، كريم عفيفي، آية سماحة، صلاح عبد الله، انتصار، عبد الله مشرف وعدد من نجوم الكوميديا، من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز وهدير الشريف وإخراج محمد الخبيري.

قصة فيلم ع الماشي

وتدور أحداث الفيلم، حول (هادي هادي عبد الهادي)، الشاب الكسول الذي يبلغ من العمر ثلاثين عامًا ويعيش مع والده، وتنقلب حياته رأسًا على عقب عندما يُشخَّص بحالة نادرة تستلزم منه الحركة المستمرة لتجنب جلطات الدم القاتلة، فيبدأ رحلة كوميدية من المشي الدائم.

العرض الخاص لفيلم ع الماشي

أقيم العرض الخاص لفيلم "ع الماشي" في إحدى سينما الشيخ زايد، بحضور فريق العمل وعدد من رجال الصحافة والإعلام.

معلومات عن أميرة العايدي

من عائلة فنية، والدتها الممثلة "عزيزة راشد" ووالدها المخرج عبد القادر العايدي، وتزوجت من الفنان وائل نور وانجبا ابننان لكنهما انفصلا، وبعد انفصالها تزوجت رجل آخر .

درست في كلية الحقوق في جامعة القاهرة، بدأت العمل الفني مع بدايات تسعينات القرن العشرين وكان أول أعمالها فيلم الشجعان بعد أن شجع طارق النهري، وبعد زواجها توقفت عن العمل الفني وعادت خلال مسلسل لما التعلب فات عام 1999.

ظهر نجاحها الحقيقي بدور البطولة في فيلم معلش إحنا بنتبهدل عام 2005.

آخر أعمال الفنانة أميرة العايدي

يذكر أنها شاركت في عام 2021 بمسلسل " ستات بيت المعادي "، " بين السما والأرض " مع النجم هاني سلامة، " ضل راجل " مع النجم ياسر جلال، " كوفيد 25 " مع النجم يوسف الشريف.

وفي عام 2020 مسلسل " جمال الحريم "، وفي عام 2019 مسلسل " اهو ده االي صار " مع روبي، ومسلسل " كلبش "3 مع أمير كرارة.

وعام 2018 مسلسل " للحب فرصة أخيرة" مع النجمة داليا البحيري وفراس سعيد.