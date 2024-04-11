شكرا لقرائتكم خبر عن أوبرا كارمن بدار الأوبرا المصرية 18و 19 إبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف العرض المسرحي أوبرا كارمن عروضه بدار الأوبرا المصرية، يومي الخميس والجمعة الموافقين 18 و19، إبريل، على المسرح الكبير، وكان قد تم عرضه بعد توقف دام خمسة عشرة عاماً، خلال شهر مارس المنقضي وذلك لمدة يومين وحقق نجاحاً كبيرا، ويؤدى العرض نجوم فرقة أوبرا القاهرة بمشاركة أوركسترا أوبرا القاهرة وفرقة باليه أوبرا القاهرة مع كورال أوبرا القاهرة.

يُذكر أن عرض "أوبرا كارمن" بقيادة المايسترو نادر عباسي -المشرف الفني على الفرق الفنية بالأوبرا، والقائد الأساسي لدار الأوبرا المصرية-، وإخراج حازم طايل، وأداء فرقة أوبرا القاهرة، ومديرها الفني الدكتورة داليا فاروق، وبمشاركة أوركسترا أوبرا القاهرة، وفرقة باليه أوبرا القاهرة، مع كورال أوبرا القاهرة، تصميم الديكور، محمد عبد الرازق، والإضاءة، ياسر شعلان، ومدرب الكورال، مينا حنا، تصميم الرقصات، أرمينيا كامل.

وكانت قد شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والسفير إيريك شوفالييه، سفير فرنسا بمصر، عرض "أوبرا كارمن"، الذي عرض في شهر مارس الماضي وذلك بحضور الدكتورة لمياء زايد، رئيس دار الأوبرا المصرية، ووفد من الدبلوماسيين العاملين بالسفارة، والمركز الثقافي الفرنسي بالقاهرة، والعرض تؤدي خلاله الميتزوسوبرانو الفرنسية "ماري كارال" التي تستضيفها الأوبرا لأول مرة- دور "كارمن".

وأكدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، أن الإبداع بمختلف صوره يُعد إحدى الوسائل الفاعلة لتوطيد العلاقات بين الشعوب، وقالت وزيرة الثقافة: "إن مشاركة الميتزوسوبرانو الفرنسية "مارى كارال" فى عرض "أوبرا كارمن" يأتي ضمن خطط التبادل الثقافي والفني بين الدولتين.