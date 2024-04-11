بيتر ميمي أفضل مخرج في استفتاء الخليج 365 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

تنافس عدد من المخرجين على لقب أفضل مخرج في استفتاء الخليج 365 لموسم دراما رمضان 2024

المنافسة ضمت كل المخرجين للأعمال التي عرضت خلال موسم دراما رمضان 2024، أبرزهم: (بيتر ميمي، أحمد سمير فرج، أحمد جلال، أحمد جلال، مرقس عادل، ياسمين أحمد كامل) وآخرون

وحتى كتابة هذه السطور، تفوق المخرج بيتر ميمي بمسلسل "الحشاشين" بنسبة 29%، ويأتي في المركز الثاني المخرج أحمد خالد موسى بمسلسل "العتاولة" بنسبة 28%، ويأتي في المركز الثالث المخرج أحمد سمير فرج بمسلسل "المداح- أسطورة العودة" بنسبة 6%

ونحن نحرص على استطلاع أراء قرائنا، من خلال استفتاء الخليج 365، حيث يمكنك التصويت للمسلسل والبرنامج الأفضل، كذلك الاختيار بين نجوم وصناع هذا الموسم الدرامي؛ من خلال أسئلة يشملها الاستفتاء

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