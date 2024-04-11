شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. صفاء أبو السعود تعيد تقديم أغنية أهلًا بالعيد بشكل جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت النجمة صفاء أبو السعود، أغنية أهلًا بالعيد بشكل جديد، وبشكل مبهج وسط مشاركة الأطفال من العاصمة الإدارة الجديدة.

وستظل الفنانة صفاء أبو السعود، صانعة البهجة في كل الأعياد بأغنية "أهلًا بالعيد"، تلك الأغنية البديعة المبهجة والمعبرة بالفعل عن العيد وفرحته للأطفال وللكبار، وقبل الخوض في أسباب نجاح واستمرار تلك الأغنية لتكون هي أيقونة الفرحة فى كل الأعياد، وتؤكد أن الحظ والصدف تكون أحيانا أفضل من التراتيب والتجهيز فالحظ أتي لصفاء أبو السعود بهذه الأغنية حينما رفضت غنائها، واعتذرت عنها الفنانة شادية فذهب بها جمال سلامة لصفاء أبو السعود التى وافقت بعد اعتذار أيضًا، وصورت فى وقت سريع وقدمتها صفاء أبو السعود وسجلتها فى نفس اليوم، وكانت متشككة فى نجاحها لكن القدر جعلها من أفضل أغانى الفرحة والبهجة فى الأعياد .

أما اللحن الذى صنعه العبقري الموسيقار الراحل جمال سلامة، فهو لحن بديع ويترك أثر واستقرار فى الأذن والوجدان عند سماعه وتظل تردده بما يحمله من جماليات لحنية بديعة، ودائما تأتى ألحان جمال سلامة من مقام العجم عشيران وهو المقام الذي يحفر في الذاكرة، مع إحساسنا بجمال وروعة اللحن لبساطته وليس لأي تكلف فيه من أي نوع.