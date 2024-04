دور السينما المصرية تراهن على ٦ أفلام أجنبية جديدة

ياسر رشاد - القاهرة - طرحت أمس 6 أفلام أجنبية جديدة فى السينمات المصرية لتنافس الأفلام العربية بقوة فى موسم عيد الفطر المبارك، وهى الجزء الجديد من السلسلة الأشهر فى عالم الخيال العلمى جودزيلا، Godzilla x Kong، وأيضا فيلم الرعب The First Omen، وفيلم الأطفال الجزء الرابع باندا، Kung Fu Panda 4، وفيلم الأكشن والحركة Land of Bad، والجزء الثانى من فيلم Dune: Part TwK، وفيلم الأكشن Squealer.

يعد فيلم Godzilla x Kong: The New Empire من الأفلام الأجنبية التى شهدت إقبالاً جماهيرياً كبيراً منذ طرحه عالمياً خلال الأسبوعين الماضيين. ويعرض اليوم فى السينمات المصرية، وهو من أشهر أفلام الحركة الوحشية، وتدور قصته حول اثنين يتصادمان من الجبابرة القدماء، جودزيلا وكونج، فى معركة ملحمية حيث يكشف البشر أصولهم المتشابكة واتصالهم بأسرار.

يتعمق فيلم «جودزيلا وكونج: ذا نيو إمباير» بشكل أكبر فى تاريخ هؤلاء العمالقة وأصولهم، بالإضافة إلى ألغاز جزيرة الجمجمة وخارجها، الفيلم من بطولة دان ستيفنز، براين تيرى هنرى، كايلى هوتل، ريبيكا هول، إخراج آدم وينجارد، تأليف تيرى روسيو وسيمون باريت وجيريمى سلاتر، وحققت الأجزاء الأولى من سلسلة العمل نجاحاً كبيراً، حيث تكلفت ميزانيته 135 مليون دولار، وحافظ على صدارة شباك التذاكر فى أمريكا الشمالية فى ثانى أسبوع يعرض فيه، بإيرادات وصلت لـ31,7 مليون دولار.

أيضا يشارك فيلم ýThe First Omen، من بطولة تشارلز دانس، بيل ناى، توفيق برهوم، رالف إينيسون، سونيا براغا وهو واحد من أفلام الرعب، ويتناول قصة شابة أمريكية تذهب إلى روما لخدمة الكنيسة، ولكنها تواجه ظلاماً يجعلها تشكك فى إيمانها، وتكشف عن مؤامرة، من إخراج أركاشا ستيفنسون، وهو فيلم خيال علمى.

ويعرض فيلم Land of Bad، ويدور هذا الفيلم عن قصة عملية سرية للقوات الخاصة فى جنوب الفلبين، التى تتحول إلى معركة وحشية تستمر 48 ساعة من أجل البقاء، من بطولة ليام هيمسوورث، ميلو فينتيميليا، لوك هيمسوورث، راسل كرو.

كما يعرض الجزء الثانى من فيلم Dune: Part Two، وتدور أحداث الجزء الثانى، عندما يتحد بول أتريدس مع تشانى والفريمن أثناء شن حرب انتقامية ضد المتآمرين الذين دمروا عائلته، ففى غمرة لحظة الاختيار بين حب حياته ومصير الكون المعروف، يسعى لمنع مستقبل رهيب هو وحده من يستطيع التنبؤ به، والفيلم من بطولة تيموثى شالاميت، جوش برولين، ريبيكا فيرجسون، زيندايا.

وبعد النجاح الكبير الذى حققه عالمياً الجزء الرابع من فيلم- Kung Fu Panda 4 يعرض فى السينمات المصرية فى عيد الفطر ويقع ضمن فئة المناسب للأطفال، والفيلم من بطولة فيولا ديفيس، جاك بلاك، أوكوافينا، داستن هوفمان، ويتناول الفيلم قصة كونغ فو باندا، حيث ينتقل «بو» إلى المرحلة الثانية من رحلته ليكون الزعيم الروحى لوادى السلام ويقاطعها عدو جديد يسمى «الحرباء». ففى غمرة لحظة الاختيار بين حب حياته ومصير الكون المعروف، يسعى لمنع مستقبل رهيب هو وحده من يستطيع التنبؤ به.

وانطلق فيلم الإثارة المرعب Squealer للمخرج آندى أرمسترونج فى دور العرض المصرية عبر شركة Four Star Films مساء امس، وهو فيلم Squealer مستوحى من أحداث الجرائم الشنيعة الواقعية التى ارتكبها القاتل المتسلسل الكندى روبرت بيكتون، الذى استخدم مزرعة الخنازير الخاصة به للتخلص من جثث ضحاياه.

تدور أحداث الفيلم فى بلدة صغيرة تبدأ فيها حوادث غامضة لاختفاء شابات، ويتتبع القضية ضابط شرطة وإخصائية اجتماعية يقودهما البحث عن الأدلة لفك غموض هذه القضية إلى مزرعة نائية ويكتشفان أن الجزار المحلى كان يجلب عمله إلى المنزل، ويأخذنا الفيلم إلى داخل عالم القاتل المتسلسل فى تجربة مرعبة ومروعة تخطف الأنفاس.

من بطولة ويس تشاتام (Ahsoka)، وكيت موينج (Ray Donovan, The L Word: Generation Q)، وتيريس جيبسون (سلسلة Fast and the Furious)، ودانييل بورجيو. ومن تأليف آندى أرمسترونج ودانييل بورجيو، وإخراج آندى أرمسترونج.