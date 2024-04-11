بمناسبة عيد الفطر.. هيفا وهبي تتألق بفستان خلاب من تصميم رامي سلمون

ميرنا وليد - بيروت - بمناسبة عيد الفطر، شاركت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي فيديو قصير لها بإطلالة رائعة الجمال اذ ارتدت فستاناً أسود اللون لماعاً عليه نقوش من الورود الملونة الذي غطت الفستان كله ووضعت فروة على كتفيها باللون الابيض.

هذه الاطلالة المميزة من تصميم المصمم اللبناني رامي سلمون الذي سبق ان تعامل مع هيفا عدة مرات .

وكانت قد تخطت هيفا وهبي الـ 24 مليون مشاهدة، بـ فيديو كليب أغنيتها "وصلتلها"، الذي طرحته عبر قناتها الخاصة، وهو من إخراج إيلي فهد.

أغنية "وصلتلها" من كلمات محمود عبدالله، ألحان الراحل محمد النادي، توزيع موسيقي نور، وميكس وماستر سليمان دميان.