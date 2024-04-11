باسل خياط يكشف أسراراً عن حياته.. هكذا تعرف على زوجته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أكد الفنان باسل خياط بأنه منذ رأى للمرة الأولى زوجته ناهد تأكد بأن تلك الفتاة ستكون زوجته، كما أضاف بأن كل من يعرفونه في ذلك الوقت كانوا يعرفون بأنه لا يفكر في الزواج ولكنه حينما رآها أخبرها بأنها ستكون زوجته.

وخلال لقائه في “بودكاست Big Time” من تقديم الإعلامي عمرو أديب والفنان أصالة نصري، قال باسل خياط بأنه يعتمد على ما يشعر به وأن ما بداخله لو لم يكن حقيقيًا لرأته عيناه بأنه غير حقيقي، مؤكدًا بأن أي علاقة في حياته سواء عمل أو صداقة أو حب لابد وأن يكون مرتاحاً في داخله.

كما تحدث باسل خياط خلال اللقاء عن ما يفعله مع أسرته داخل المنزل قائلًا بأنه إن لم يكن هناك أي عمل فني مرتبط به يكون موجودًا داخل منزله مع عائلته، مضيفًا بأن هذا الشيء يخلق نوعًا من الضغط لدى أفراد أسرته حيث يجلس لمدة طويلة.

وأوضح باسل خياط بأنه أثناء وجوده في المنزل يُبدي عدداً من الملاحظات لأبنائه ولزوجته، ومن الوارد ان يدخل إلى المطبخ وينتقد الطعام، كما أكد خلال اللقاء بأن زوجته ناهد نَفَسها طيب في إعداد الطعام وحينما تعد أي وجبة تكون رائعة فهي جيدة في الطبخ بدرجة كبيرة.

كما تحدث الفنان باسل خياط خلال اللقاء عن نشأته بإحدى حواري سوريا وبأنه شاهد من خلالها العديد من النماذج البشرية والتي تعلم منها الكثير، وكان يرى حياته أشبه بالروايات.