بالفيديو – طرح الإعلان التشويقي الثاني لفيلم “ولاد رزق 3 – القاضية”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرحت الشركة المنتجة لفيلم “ولاد رزق 3 – القاضية” الإعلان التشويقي الثاني للفيلم، وذلك من خلال الصفحة الرسمية للشركة على “فيسبوك”.

وخلال الإعلان، ظهر جميع أبطال الفيلم أثناء تخطيطهم للقيام بعملية جديدة تختلف عن العمليات الأخرى التي قاموا بها، وأتى ذلك من توجيهات الفنان أحمد عز وهو يتحدث مع جميع أبطال الفيلم قائلًا: “العملية المرة ده غير أي عملية” كما شهد الإعلان أيضاً من خلال عدد من المشاهد جرعة مكثفة من الأكشن والمطارادات والتي تأتي خلال أحداث الفيلم.

ومن خلال بيان إعلامي، قال المنتج موسى عيسى بإن فيلم “ولاد رزق 3 – القاضية” يعد هو الأضخم لهذه السلسلة، كما وعد الجمهور بتجربة سينمائية لم تُقدم في الوطن العربي من قبل، كما أعلن بأن الموعد المقرر لطرح الفيلم سيكون في موسم صيف 2024.

ويشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من الفنانين ويأتي من ضمنهم أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، ويأتي الفيلم من إخراج طارق العريان، وتأليف صلاح الجهيني، وإنتاج شركة RAW Entertainment بالتعاون مع Synergy Films،Film Square و G creations، وتوزيع خارجي من Orient Films وSela Studios بالإضافة إلى دعم من الهيئة العامة للترفيه وموسم الرياض.

وتدور أحداث فيلم “ولاد رزق 3 – القاضية” بعد مرور سنوات وانفصال الأخوة كل بحياته الشخصية المختلفة، إلا أنه في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، مما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم من خلال عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخهم.