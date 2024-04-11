في لقاء مع الإعلامي عمرو أديب، تحدث الفنان السوري جورج وسوف عن ثروته التي جمعها خلال مسيرته الفنية.

وقال وسوف: “أحرص على الادخار للمستقبل، لكنني لا أعتقد أنني واجهت يوماً أسوداً، فكل أيامي بيضاء”.

وكشف وسوف عن مفاجأة بشأن أمواله، حيث قال: “لا أملك أموالاً في البنوك، ولم أضعها مطلقاً فيها”.

وأضاف: “محبة الناس أهم من المال، فكل من أقابله يحبني، حتى أكبر مليونير أو ملياردير في العالم. أنا لا أعرف كيف أكل وحدي، أحب أن أشارك الطعام مع الآخرين”.

كانت هذه تفاصيل خبر عمرو أديب لـ جورج وسوف: معك فلوس كثيرة من رحلتك المهنية؟.. والأخير يكشف مفاجأة وسر عن أمواله بالبنك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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