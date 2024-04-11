شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان كان السينمائى يكشف عن قائمة الأفلام المشاركة فى الدورة الـ77 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مهرجان كان السينمائى الدولى رسميا، عن أسماء الأفلام التى تم اختيارها، لتكون ضمن النسخة الـ77 للمهرجان، وذلك خلال مؤتمر صحفى، برئاسة كل من تييري فريمو، وإيريس كنوبلوخ، على أن تقام الدورة الـ 77 من مهرجان كان السينمائى الدولى خلال الفترة بين 14 و25 مايو المقبل.

كما سيتسلم المخرج والكاتب والمنتج الأسطوري جورج لوكاس جائزة (Palme d'Or) الشرفية خلال ختام للدورة الـ77 لمهرجان كان السينمائي، وصرح لوكاس عن تكريمه من قبل المهرجان: "مهرجان كان السينمائي دائمًا يحتل مكانة خاصة في قلبي، كنت قد فوجئت عندما تم اختيار فيلمي الأول، THX-1138، ليتم عرضه ضمن برنامج جديد للمخرجين المبتدئين الذى يُدعى (الأسبوع الإخراجي)، ومنذ ذلك الحين، عدت إلى المهرجان في العديد من المناسبات بصفتي كاتبًا، ومخرجًا، ومنتجًا، وأشعر بالفخر الحقيقي لهذا التقدير الخاص الذي يعني الكثير لي".

وكان قد أعلن منظمو مهرجان كان السينمائي تعيين المخرجة العالمية جريتا جيرويج لترأس لجنة التحكيم في الدورة الـ 77، والذى من المقرر أن يعقد في الفترة من 14 إلى 25 مايو المقبل.