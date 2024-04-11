عمرو دياب بساعة "شوبارد ألباين إيغل" الفاخرة على مسرح الجونة وهذا سعرها المرتفع - بالصور

ميرنا وليد - بيروت - أحيا الفنان المصري عمرو دياب ليلة أمس حفلاً غنائياً كبيراً في مدينة الجونة الساحلية بالغردقة أمام حضور كامل العدد، في أول ليالي عيد الفطر السعيد .

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وغنى عمرو دياب في الحفل عدداً من الأغاني القديمة والحديثة، منها: "يا أنا يا لأ، ده لو اتساب، بحبه، انت الحظ، وياه، شكرا، الكلمة الحلوة، قمرين"، وغيرها من الأغاني منها الذي أطلقها مؤخراً في الإعلانين الرمضانيين " الكلمة الحلوة، وحكايتنا حلوة".

وظهر عمرو دياب مرتدياً قميص أسود مزخرف بالأبيض، وتيشيرت بيضاء، وبنطلون أسود، كما و إرتى ساعة فاخرة من نوع ساعات "شوبارد ألباين إيغل" ويتراوح سعرها بين الـ $9,810 – $55,900 .