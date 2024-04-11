عمرو دياب يشيد بـ مسلسل "الحشاشين" في حفل الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - أشاد الفنان عمرو دياب بـ مسلسل الحشاشين، الذي عُرض طوال أيام شهر رمضان 2024، على قناة "DMC".

ووجه رسالة للمنتج تامر مرسي، أثناء حفلته التي أقيمت أمس "بالجونة"، وقال: "أزيك يا تامر، الحشاشين جامد أوي برافو، عليك والله، برافو يا تامر".

يذكر أن، مسلسل "الحشاشين" سيناريو وحوار عبدالرحيم كمال، إخراج بيتر ميمي، بطولة كريم عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، نيقولا معوض، أحمد عبدالوهاب، سوزان نجم الدين، سارة الشامي، عمر الشناوي.

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