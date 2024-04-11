إلهام شاهين تنشر مجموعة صور من احتفالية الرئيس عبد الفتاح السيسي بـ "أسر الشهداء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة إلهام شاهين صوراً أثناء مشاركتها في فعاليات احتفالية الخاصة بعيد الفطر، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وشاركت إلهام الصور عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت برفقة أمير شاهين ونشوى مصطفى والفنانة لبلبة، وعلقت: "احتفالية عيد الفطر بالعاصمة الإدارية مليئة بالمشاعر الإنسانية السامية، شكرًا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمام سيادتك بأسر الشهداء، وبأطفال غزة المصابين، وبأطفالنا من ذوي القدرات الخاصة، تأثرنا جميعًا بالمشاعر الإنسانية التي جمعت كل أطياف الشعب لنقول لهم نحن معكم ونشعر بكم ونتمنى لو نستطيع نخفف عنكم".

وأضافت: "قد أسعدني جدا أن أرى البسمة والبهجة على وجوه الأطفال فرحًا بالعيد، يارب يسعد كل أطفال العالم ويحمي جيشنا وشرطتنا المصرية، ويرحم الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم للحفاظ على وطننا الغالي" .

وشهدت العاصمة الإدارية الجديدة صباح يوم الأربعاء 10 أبريل، أول أيام عيد الفطر المبارك، احتفالية كبرى بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ليهنئ أسر وأبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة بحلول العيد.

وضمت الاحتفالية أكثر من فقرة فنية، ومشاركة نجوم الفن، بعضهم حضر الحفل، والبعض الآخر شارك في فيديو تناول ذكرياتهم مع العيد.

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