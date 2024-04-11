فن ومشاهير

بعد العرض الخاص لـ فيلم "ع الماشي" علي ربيع يوجه رسالة لجمهوره

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

وجه الفنان علي ربيع رسالة لجمهوره، بعد العرض الخاص لفيلمه "ع الماشي"، بإحدى قاعات السينما في مول تجاري بمنطقة الشيخ زايد مدينة 6 أكتوبر.

ونشر ربيع صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلق: "الحمد لله والشكر لله، مبسوط جدًا بالإيرادات الكبيرة لفيلم "عالماشي" أول يوم العيد، والمهم هو كلامكم الجميل من السينمات".

وتابع: "فيلم عالماشي فيلم ممتع ومهم، استنوني النهاردة في السينمات عشان نتفرج مع بعض على الفيلم يا كريم يارب".

وتدور أحداث فيلم "ع الماشي"، حول علي ربيع الذي يقدم شخصية (هادي هادي عبد الهادي)، شاب كسول يعيش مع والده، لكنه يصاب بحالة مرضية نادرة تجبره على الحركة المستمرة خوفًا من الإصابة بجلطات دم قاتلة.

يشارك في بطولة فيلم "ع الماشي"، علي ربيع، كريم عفيفي، آية سماحة، صلاح عبد الله، انتصار، عبد الله مشرف وعدد من نجوم الفن، والعمل من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي وهدير الشريف، وإخراج محمد الخبيري.

اقرأ أيضا:

عمرو دياب يشيد بـ مسلسل "الحشاشين" في حفل الجونة

بـ فستان أبيض..أحدث ظهور لـ نوال الزغبي والجمهور يعلق

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا