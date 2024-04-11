غادة عبد الرازق وهيفاء وياسمين عبد العزيز..شاهد احتفالات النجوم بعيد الفطر المبارك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

حرص عدد كبير من نجوم الفن على تهنئة جمهورهم ومتابعيهم بالعيد، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

محمود العسيلي

هنأ الفنان محمود العسيلي متابعيه، ونشر صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "كل سنة وأنتم طيبين، وعيد فطر سعيد على كل حبايبنا في مصر والوطن العربي كله".

مصطفى قمر

ظهر الفنان مصطفى قمر، أثناء تكبيرات العيد ونشر مقطع فيديو على حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "عيد سعيد يارب علينا جميعاً، كل سنة وأنتوا طيبين.

ياسمين عبد العزيز

حرصت الفنانة ياسمين عبدالعزيز على تهنئة جمهورها بعيد الفطر المبارك، ونشرت ياسمين على حسابها الرسمي بموقع إنستجرام مقطع فيديو تغني فيه على نغمات أغنية "اختياراتي مدمرة حياتي"، وعلقت على الفيديو قائلة: "كل سنة وإنتوا طيبين، عيد سعيد".

لطيفة

هنأت الفنانة التونسية لطيفة متابعيها، بمناسبة عيد الفطر المبارك، ونشرت صوراً لها على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "عيدكم مبارك ويارب ايامكم كلها تكون فرحة وسعادة".

دنيا عبد العزيز

نشرت الفنانة دنيا عبد العزيز صورة لها، وعلقت: "كل سنة وأنتم طيبين، عيد فطر مبارك".

هيفاء وهبي

شاركت الفنانة اللبنانية مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة أنيقة ارتدت فستانا مكشوف الصدر وجاكيت من الفرو باللون الأبيض، وعلقت: "عيد سعيد"

غادة عبد الرازق

هنأت الفنانة غادة الرازق، متابعيها ونشرت صورة لها على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "كل سنة وحضراتكم طيبين جمهوري العزيز وعيد مبارك وسعيد عليكم وعلى أسرتكم الكريمة".