شام الذهبي تكشف عن تاتو جديد والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت شام الذهبية ابنة الفنانة أصالة عن تاتو جديد يحمل اسم والدتها على ظهرها وذلك عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".

ونشرت "شام" مقطع فيديو على أنغام أغنية والدتها "الورد البلدي"، وكشفت خلالها عن تاتو باسم "أصالة" وعلقت: "بالعربي اللي ماشفش العربي يبقى لا عاش ولا شاف".

وحاز الفيديو على إعجاب جمهورها وعلق: "أصالة محظوظة بأولادها، يجنن أسم صولا، عسل والله، عيد مبارك، صرتي أحلى شام، روح قلبي، شام أحلى وردة".

وشاركت الفنانة أصالة مؤخرًا بغناء عدد من تترات مسلسلات رمضان هذا العام منها أغنية "أصحاب الأرض" تتر مسلسل "مليحة"، إلى جانب تتر مسلسل "نعمة الأفوكاتو" بطولة الفنانة مي عمر.

وحرصت "أصالة" على تهنئة متابعيها بمناسبة عيد الفطر المبارك ونشرت صورة عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وعلقت: "كل عيد وانتوا بخير".

يذكر أن آخر مشاركات أصالة الفنية كانت بأغنية "سبب فرحتي" بمناسبة عيد الحب وشاركها الأغنية على طريقة الديو الفنان أحمد سعد وتخطت حاجز الـ 30 مليون مشاهدة عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب".

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