تركي آل الشيخ يكشف عن البرومو الثاني لـ فيلم "ولاد رزق 3"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن البرومو التشويقي الثاني لفيلم "ولاد رزق 3- القاضية"، المقرر عرضه في صيف 2024.

ونشر "تركي" البرومو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

ولاد رزق 3- القاضية، بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، أحمد عز، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، ومن إخراج طارق العريان، وتأليف صلاح الجهيني، وإنتاج شركة RAW Entertainment بالتعاون مع Synergy Films،Film Square و G creations، وتوزيع خارجي من Orient Films و Sela Studios بالإضافة إلى دعم من الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية وموسم الرياض.