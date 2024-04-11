صور رومانسية.. علا رشدي وزوجها أحمد داود على البحر في العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - تستمتع الفنانة علا رشدي بإجازة العيد مع زوجها الفنان أحمد داود على أحد المناطق الساحلية وكشفت عن قضائها الإجازة عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".

ونشرت "علا" عدد من الصور ظهرت خلالها مع زوجها أحمد داود على متن أحد اليخوت وعلقت: "مود الإجازة ونتمنى لكل الناس عيد مبارك".

وشاركت الفنانة علا رشدي مؤخرًا بمسلسل "فراولة" بطولة الفنانة نيللي كريم وعرض بالنصف الثاني لموسم دراما رمضان هذا العام.

يذكر أن اخر مشاركات الفنان أحمد داود الفنية كانت بمسلسل "زينهم" وعرض نهاية العام الماضي وحقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة.

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