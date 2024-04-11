شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء عامر: فخورة بمشاركتى فى عملين من أقوى العروض على شاشة رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة وفاء عامر عن سعادتها وفخرها بمشاركتها فى مسلسلى جودر وحق عرب، اللذان عرضا خلال موسم دراما رمضان 2024 من إنتاج الشركة المتحدة.

ونشرت وفاء، عبر حسابها على إنستجرام صورا من المسلسلين صحبتها بتعليق: "فخورة بكونى شاركت فى عملين من أقوى المعروض على شاشة رمضان.. جودر وحق عرب من إنتاج المتحدة".



وفاء عامر

وحظى مسلسل حق عرب من بطولة أحمد العوضى ودينا فؤاد ورياض الخولى ووفاء عامر بنجاح كبير خلال موسم دراما رمضان 2024، وكذلك نجاح كبير حققه مسلسل جودر من بطولة النجم ياسر جلال بعدما تمكن من جذب انتباه الجمهور وإعادة بريق عالم ألف ليلة وليلة الساحر.