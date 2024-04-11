شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "عالماشى" يحقق أكثر من مليون جنيه إيرادات فى أول أيام عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم "عالماشى" فى أول أيام عيد الفطر المبارك إيرادات أكثر من مليون ونصف المليون جنيه للنجم على ربيع فى دور العرض.

فيلم عالماشي بطولة على ربيع، كريم عفيفي، آية سماحة، صلاح عبد الله، انتصار، عبد الله مشرف وعدد من نجوم الكوميديا، من تأليف أحمد عبد الوهاب و كريم سامي كيمز وهدير الشريف وإخراج محمد الخبيري.

وكانت آخر أعمال الفنان على ربيع فيلم "بعد الشر" وعرض في السينمات الفترة الماضية، من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبد الوهاب وشارك في بطولته ميرنا نور الدين، أوس أوس، رنا رئيس، بيومى فؤاد، عمرو عبد الجليل، سليمان عيد، هالة فاخر، ألفت عمر وضيفة الشرف ملك قورة، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدى ويجسد على ربيع خلال الأحداث شخصية طيار يقابل العديد من المواقف الكوميدية.