"أسمراني" لحسين الجسمي "أفضل إعلان" في استفتاء الخليج 365 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تتنافس عدد من الأعمال على لقب أفضل مسلسل في استفتاء الخليج 365 لموسم دراما رمضان 2024.

المنافسة ضمت المسلسلات التي عرضت خلال موسم دراما رمضان 2024، أبرزها: (الحشاشين، العتاولة، بيت الرفاعي، بدون سابق إنذار، صيد العقارب، كامل العدد، أعلى نسبة مشاهدة، مسار إجباري، المداح ٤) وغيرها، هذا بجانب الإعلانات.

وحتى كتابة هذه السطور، تصدرت أغنية "أسمراني" للفنان حسين الجسمي قائمة "أفضل إعلان في دراما رمضان" متفوقًا على منافسيه بنسبة 17%، وتساوي إعلان الفنان محمد رمضان والفنانة أنغام وإعلان الفنانة روبي ودينا الشربيني في المركز الثاني والثالث بنسبة 15% لكلًا منهما.

ونحن نحرص على استطلاع أراء قرائنا، من خلال استفتاء الخليج 365، حيث يمكنك التصويت للمسلسل والبرنامج الأفضل، كذلك الاختيار بين نجوم وصناع هذا الموسم الدرامي؛ من خلال أسئلة يشملها الاستفتاء.

للمشاركة والتصويت لما تراه الأفضل بالخريطة الدرامية المكثفة والمتنوعة اضغط هنا

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