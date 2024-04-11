سارة الشامي أفضل ممثلة صاعدة عن "الحشاشين " في استفتاء الخليج 365 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تتنافس عدد من الأعمال على لقب أفضل مسلسل في استفتاء الخليج 365 لموسم دراما رمضان 2024.

المنافسة ضمت المسلسلات التي عرضت خلال موسم دراما رمضان 2024، أبرزها: (الحشاشين، العتاولة، بيت الرفاعي، بدون سابق إنذار، صيد العقارب، كامل العدد، أعلى نسبة مشاهدة، مسار إجباري، المداح ٤) وغيرها، وكذلك صناع الأعمال الفنية في هذا الموسم.

وحتى كتابة هذه السطور، تصدرت الفنانة الشابة سارة الشامي قائمة "أفضل ممثلة صاعدة" عن مسلسل "الحشاشين" متفوقة على منافسيها بنسبة 21%، وفي المركز الثاني الفنانة الشابة مريم الجندي عن مسلسل "العتاولة" بنسبة 15%، وفي المركز الثالث الفنانة ليلى أحمد زاهر عن مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" بنسبة 11%.

ونحن نحرص على استطلاع أراء قرائنا، من خلال استفتاء الخليج 365، حيث يمكنك التصويت للمسلسل والبرنامج الأفضل، كذلك الاختيار بين نجوم وصناع هذا الموسم الدرامي؛ من خلال أسئلة يشملها الاستفتاء.

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