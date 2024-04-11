"فرحة العيد" .. قصور الثقافة تقدم ورشًا فنية ومسابقات للأطفال في الإسكان البديل

ياسر رشاد - القاهرة -

"فرحة العيد" .. شهدت حدائق أكتوبر أولى فعاليات برنامج "فرحة العيد" الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، احتفالا بعيد الفطر المبارك، بمناطق الإسكان المطور بديل العشوائيات بالقاهرة، ضمن برامج احتفالات وزارة الثقافة.

مشغولات يدوية

بدأت الفعاليات مع مجموعة من الورش الفنية منها ورشة عمل مشغولات يدوية بالخرز الخشبي، وأخرى بالشرائط الساتان والفوم الجليتر الملون.



وتواصلت الأنشطة المنفذة بإشراف د. جيهان حسن مدير عام ثقافة الطفل والمشرف على المشروع، مع فقرة رسم على الوجه، بجانب عدد من المسابقات الثقافية والترفيهية، التي تلاها توزيع هدايا عينية على الفائزين، ونفذت الفعاليات بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

ومن المقرر أن تستكمل الفعاليات غدا الجمعة، وتشهد منطقة "الخيالة" حفلا يتضمن ورشة فنية وأخرى لعمل مشغولات يدوية بجانب عرض مسرح عرائس وعروض التنورة في العاشرة صباحا، أما يوم السبت يتضمن ورشا فنية وأخرى للحكي، وعروض وفقرات ترفيهية متنوعة للأطفال وذلك بكل من حي الأسمرات وروضة السيدة زينب.

وأعدت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برنامجا فنيا حافلا ومتنوعا بالقاهرة والمحافظات احتفالا بعيد الفطر تقدم خلاله أفلام العيد بسينما الشعب في 16 محافظة.

كما يشهد مسرح السامر بالعجوزة غدا الجمعة حفلا غنائيا، يحييه الفنان سامح يسري، ويتضمن عروضا فنيا لفرقة قصور الثقافة لأغاني الشباب، وفقرة ستاند أب كوميدي، كما تقدم الهيئة 7 عروض مسرحية مجانية للجمهور خلال عيد الفطر بمحافظات الشرقية، وكفر الشيخ، والوادي الجديد، وسوهاج، وذلك ضمن عروض الموسم المسرحي الحالي.

وتنظم أيضا عددا من اللقاءات التثقيفية والحفلات الفنية لفرق الموسيقى العربية والفنون الشعبية، بالإضافة إلى الورش الفنية عن مظاهر الاحتفال بالعيد والمسابقات الثقافية والترفيهية المقدمة للأطفال في مختلف المحافظات.

محافظ جنوب سيناء يشهد احتفالات قصور الثقافة بعيد الفطر

من ناحية أخرى ، قدم فرع ثقافة جنوب سيناء عددا من الفعاليات الفنية المتنوعة بمسرح ساحة العلم بمدينة طور سيناء، ضمن احتفالات عيد الفطر التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في إطار برامج وزارة الثقافة.

شهد الفعاليات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واستهلت بعرض فني لفرقة الإسماعيلية القومية للفنون الشعبية بقيادة الفنان ماهر كمال، قدمت خلاله مجموعة من الفقرات الاستعراضية المستوحاة من فلكلور مدن القناة منها "نوح الحمام، بتغني لمين، طلع القمر، أم الخلول"، بجانب فقرة التنورة المميزة التي تفاعل معها الحضور.

كما تضمن الحفل عرضا فنيا لفرقة أطفال طور سيناء للفنون الشعبية، قدمت خلاله رقصة البمبوطية وتابلوه الصعيدي بقيادة الفنان أسامة إبراهيم.

وفي كلمته قدم محافظ جنوب سيناء التهنئة لأهالي المحافظة بمناسبة عيد الفطر، كما توجه بالشكر لوزارة الثقافة لمشاركتها الفعالة في المناسبات التي تقام بالمحافظة، وأشاد بأداء المواهب الصغيرة لقصور الثقافة.

أقيم الحفل بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وبالتعاون مع مجلس مدينة طور سيناء، وشهد حضور اللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام، أحمد فريج مدير عام ثقافة جنوب سيناء، مبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء، وعدد من أعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية والشعبية ومشايخ وعواقل جنوب سيناء.