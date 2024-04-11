المخرج محمد عبد العزيز: تعرضت لضغط شديد حتى أوافق على دخول نجلي كريم عالم الفن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

أكد المخرج محمد عبد العزيز، أن نجله الفنان كريم عبد العزيز، موهوب جدًا بدون شك، مشيرًا إلى أنه تفاجئ شخصيًا بموهبته في التمثيل.

وقال عبد العزيز، ببرنامج سبوت لايت، المذاع عبر قناة صدى البلد، إنه بعث الفنان كريم عبد العزيز إلى أمريكا لكي يستكمل دراسته ويحصل على الشهادة الثانوية من أمريكا لكي يجمع بين اللغة الأجنبية والفرنسية، حتى يستطيع الالتحاق بإحدى الكليات الكبرى، ولكنه تفاجئ برغبته في دخول معهد السينما، وبالفعل التحق بمعهد السينما.

وكشف عبد العزيز، أن الفنان كريم عبد العزيز كان يُصاحبه في كل أيام التصوير، ويقف خلف الكاميرا، وكان يستعين به في دور طفل، حتى أن شاهده المخرج سمير سيف والفنان عادل إمام قائلاً: "قالولي عايزينه في فيلم المشبوه وعمل دور أكبر شوي".

وأشار إلى أن الفنان كريم عبد العزيز طلب منه أن يمنحه فرصة أخرى من خلال مسلسل "أنين امرأة"، بطولة بوسي، وممدوح عبد العليم، ومحمد رياض، وطارق لطفي، وجسد دور صغير ضمن أحداث المسلسل حتى التحق بمعهد السينما.

وتابع: "أنا كنت عايز ادخله كليه اقتصاد وعلوم سياسية، ولكنه رفض ودخل معهد السينما، سنة أولى إخراج وكان متميز جدًا وطلع الأول على المقبولين، وبعدها قالي أنا عايز أمثل، قولتله أنت متوهني وراك في كل حتة، ورفضت الموضوع ده بشده" .

وأضاف، أنه تعرض لضغط شديد جدًا من جانب المخرج حسين كمال والمخرج يوسف شاهين، من أجل العدول عن قراره والموافقة على دخول نجله الفنان كريم عبد العزيز مجال التمثيل.