الحلفاوي يعلق على مباراة الأهلي ونادي زد: "كولر استجاب لكل مطالبنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

علق الفنان نبيل الحلفاوي على سير مجريات الشوط الثاني لمباراة النادي الأهلي ضد نادي زد ضمن اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة ببطولة الدوري المصري الممتاز والتي تقام مساء اليوم الخميس على ستاد السلام وشهد شوط المباراة الأول التعادل السلبي بين الفريقين.

ونشر "الحلفاوي" بوست عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X" وعلق: "كولر استجاب لكل مطالبنا، محدش له عنده حاجة انهاردة، رائع يا كوتش، الأهلي هيسجل، الهدف اقترب إن شاء الله وربما أكثر".

وهنأ "الحلفاوي" مؤخرًا النادي الأهلي بعد فوزه بهدفين مقابل لا شئ أمام فريق سيمبا التنزاني وتأهله لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وعلق: "مبروك للأهلي التأهل لنصف النهائي، مبروك لشوبير الحفاظ على الكلين شيت منذ بدأ مشواره الإفريقي".

ومن المعتاد من نبيل الحلفاوي تعليقه على مباريات كرة القدم بشكل عام وعلى مباريات النادي الأهلي والمنتخب المصري بشكل خاص نظراً لانتمائه الكروي للنادي الأهلي وتعليقه على مباريات الفرق المصرية بشكل عام، ودائماً ما ينشر تغريدات عبر حسابه "تويتر" يقوم خلالها بالتعليق على التشكيل ومطالبته بالتغييرات إلى جانب توقعاته التي تأتي في محلها معظم الوقت.

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